ACCADDE IL… 5 Dicembre

1456

L’immane terremoto dell’Italia centro-meridionale (di magnitudo 7.1 circa) sconvolge nel cuore della notte la Campania e le regioni circostanti, con epicentro nella zona dell’Irpinia-Sannio. Migliaia le vittime (oltre 30mila); si tratta in assoluto di uno dei terremoti più volenti tra quelli che hanno colpito l’Italia nel II millennio.

1492

Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a mettere piede sull’isola di Hispaniola (oggi Haiti e Repubblica Dominicana).

1933

Fine del Proibizionismo: lo Utah diventa il 36esimo Stato a ratificare il XII emendamento, facendo raggiungere la quota dei 3/4 necessaria a farlo entrare in vigore.

1941

Seconda guerra mondiale: nella battaglia di Mosca il generale Georgij Konstantinovi Žukov lancia un contrattacco sovietico contro le armate tedesche, con una delle più grandi offensive lanciate contro il Gruppo di armate Centro. Nello stesso anno il Regno Unito dichiara guerra a Finlandia, Ungheria e Romania.

1952

Il grande smog fu una catastrofe ambientale che colpì Londra nel dicembre 1952, allorché una coltre di nebbia densa e maleodorante avvolse la capitale inglese per alcuni giorni: il numero di vittime, inizialmente stimato in circa 4mila persone, fu successivamente accertato essere superiore a 12mila cui aggiungere 100mila malati in condizioni gravi.

1955

I sindacati statunitensi American Federation of Labor e Congress of Industrial Organizations, decidono di fondersi e formare l’Afl-Cio

2017

Il Comitato Olimpico Internazionale vieta alla Russia di competere alle Olimpiadi invernali del 2018 per lo scandalo del doping alle Olimpiadi invernali del 2014