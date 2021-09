ACCADDE IL… 4 Settembre

1506

Erasmo da Rotterdam si laurea all’università di Torino. L’autore de “L’elogio della follia” aveva già 40 anni ma era un intellettuale famoso: uscì dall’università con un voto misero: “sufficiente”. Forse Bernardino de Pirro, il teologo che lo giudicò, fu eccessivamente severo.

1781

Un gruppo di coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles, in California. Il nome completo è “El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles de Porciuncula”.

1870

Dopo il disastro della battaglia di Sedan, l’imperatore francese Napoleone III viene deposto e a Parigi viene proclamata la Terza Repubblica.

1888

Nasce la Kodak: in questo giorno l’inventore George Eastman brevetta il suo prototipo di macchina fotografica con rullino, depositando il nome Kodak.

1893

Per la prima volta, la scrittrice Beatrix Potter scrive una storia di Peter il Coniglio. La Potter, Potter, autrice di indimenticabili storie per l’i nfanzia, illustrò i suoi racconti con disegni ormai celebri. Le sue storie sono state tradotte in 35 lingue e hanno venduto oltre 100 milioni di copie.

1972

Record alle olimpiadi di Monaco di Baviera. Il nuotatore Mark Spitz conquista la sua settima medaglia d’oro: il record è rimasto imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquistò otto medaglie d’oro alle olimpiadi di Pechino.

1988

Tra il 2 ed il 1988 papa Giovanni Paolo II fu in visita pastorale a Torino, per onorare la memoria di san Giovanni Bosco.

1998

Larry Page e Sergej Brin depositano la domanda di registrazione per la società Google, che gestisce l’omonimo motore di ricerca lanciato l’anno precedente.