ACCADDE IL… 4 novembre

1852

Nel regno di Sardegna, il conte Camillo Benso di Cavour diventa presidente del consiglio dei ministri e fonda il suo primo governo.

1918

«La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta». È l’inizio del noto Bollettino della Vittoria, che viene trasmesso in questa data: con questo bollettino, gli italiani apprendono la vittoria nella prima guerra mondiale.

1925

Il veterano della prima guerra mondiale Tito Zaniboni cerca di assassinare Benito Mussolini; l’attentato fallisce e Zaniboni viene arrestato. A Torino viene arrestato un suo complice, il generale Luigi Capello.

1966

È il giorno più duro per Firenze: la piena dell’Arno raggiunge la città, ed entra nella storia come l’alluvione di Firenze. Anche Grosseto finisce sott’acqua. L’alluvione prova innumerevoli danni ad edifici storici ed al patrimonio artistico toscano.

1980

Al termine delle elezioni americane, il candidato repubblicano ed ex attore Ronald Reagan sconfigge l’avversario democratico Jimmy Carter e diventa presidente degli Stati Uniti.

2011

L’alluvione devasta la città di Genova. In questa occasione, esondano i torrenti di Bisagno e Fereggiano, insieme a quelli di Sturla e Scrivia. L’alluvione paralizza il capoluogo ligure e causa sei morti.