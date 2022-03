ACCADDE IL… 4 marzo

1678

Nasce a Venezia il compositore e violinista Antonio Vivaldi. Tra i massimi esponenti del barocco musicale, otterrà grandissimo successo già presso i suoi contemporanei.

1681

Re Carlo II d’Inghilterra assegna a William Penn una concessione per colonizzare l’area che diverrà in seguito lo Stato della Pennsylvania. Penn visiterà solamente due volte nella sua vita il territorio, ma la sua famiglia ne rimarrà formalmente proprietaria fino alla Rivoluzione Americana.

1848

Re Carlo Alberto promulga lo Statuto Albertino, la prima carta costituzionale del Regno di Sardegna. In seguito all’unificazione italiana esso verrà applicato a tutto il Regno d’Italia.

1877

L’inventore tedesco naturalizzato statunitense Emile Berliner mette a punto nel suo laboratorio di New York il primo modello di microfono. Sarà inizialmente applicato all’apparecchio telefonico di Graham Bell.

1947

I tre responsabili di una strage avvenuta in una cascina di Villarbasse, in provincia di Torino, vengono giustiziati tramite fucilazione. Si tratta dell’ultima condanna a morte irrogata in Italia.

1975

Il divo del cinema Charlie Chaplin viene nominato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico dalla regina Elisabetta II.

2018

Il calciatore e capitano della Fiorentina Davide Astori viene rinvenuto senza vita nella sua camera dell’albergo di Udine dove la squadra viola alloggiava prima di una partita di campionato. Il decesso sarà attribuito ad un problema cardiaco mai scoperto in precedenza.