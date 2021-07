ACCADDE IL… 4 luglio

1776

A Filadelfia, le tredici colonie britanniche del Nord America dichiarano la loro indipendenza dalla madre-patria. È un momento di svolta negli avvenimenti della guerra di indipendenza degli Stati Uniti (1775-1783), che si concluse con la vittoria delle Tredici colonie e la sconfitta degli inglesi di Giorgio III.

1886

Viene pubblicato per la prima volta il libro “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll. La cosa curiosa è che il famoso romanzo è stato scritto su invito di una bambina che portava lo stesso nome della protagonista, Alice Liddel. Carroll, un reverendo che, all’atto di nascita, si chiamava Charles Lutwidge Dodgson, regalò poi il manoscritto del romanzo ad Alice Liddell.

1910

A Milano muore l’astronomo piemontese Giovanni Schiapparelli. Era diventato famoso per aver individuato sulla superficie di Marte delle righe da lui chiamate “canali”, termine poi interpretato dall’astronomo Percivall Lowel come canalizzazioni artificiali. Era dunque iniziata la “caccia” al marziano, dando il via al fortunato interesse per il popolo che abiterebbe il Pianeta Rosso.

1934

A Passy, in Alta Savoia, muore la chimica e fisica Maria Salomea Skłodowska, meglio nota come Marie Curie. Nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica assieme a Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel per i loro studi sulle radiazioni e, successivamente, del premio Nobel per la chimica. Fu l’unica donna ad aver vinto il premio Nobel in due diversi campi scientifici.

1961

Grave incidente per il sottomarino nucleare sovietico K-19, durante un’esercitazione nel Nord Atlantico. Fu il primo sottomarino russo equipaggiato con missili nucleari balistici. Nell’incidente del 4 luglio ’61, otto uomini dell’equipaggio tentarono di riparare il reattore danneggiato, privi di tute antiradiazioni, sfidando temperature proibitive. I membri dell’equipaggio rimasero contaminati dalle radiazioni.

1996

Nasce hotmail, primo servizio di posta elettronica gratuita ed anonima del mondo. Il servizio ideato dai fondatori Jack Smith e Sabeer Bahia fu sostituito da Outlook.com nel corso del 2013.