ACCADDE IL… 4 gennaio

1900 Nasce a Filadelfia l’ornitologo statunitense James Bond. La sua fama è per lo più dovuta al fatto che lo scrittore Ian Fleming, appassionato di ornitologia, si ispirò a lui nel battezzare il suo più celebre personaggio letterario.

1936 Nasce a Torino il filosofo Gianni Vattimo, tra massimi esponenti della corrente postmoderna e teorizzatore, insieme a Pier Aldo Rovatti, del concetto di “pensiero debole”.

1958 Lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale mandato in orbita intorno alla Terra, si disintegra al rientro nell’atmosfera terrestre. Il satellite sovietico aveva percorso 1440 orbite del nostro pianeta nei tre mesi da quando era stato lanciato.

1967 Il pilota automobilistico britannico Donald Campbell perde la vita nel tentativo di stabilire il nuovo record di velocità sull’acqua sul lago Coniston, in Inghilterra. L’idrovolante viaggiava ad una velocità di circa 480 km/h quando avvenne l’incidente.

1968 Va in onda sulla seconda rete radiofonica della Rai la prima puntata della popolare trasmissione La Corrida, condotta da Corrado Mantoni. Il longevo programma sbarcherà poi in televisione nel 1986.

1977 Muore a Lariano, in provincia di Roma, lo scrittore e drammaturgo Achille Campanile, noto soprattutto per le divertenti e surreali pièce teatrali. Il suo umorismo basato su arguti giochi di parole viene da alcuni critici indicato come precursore del teatro dell’assurdo.

2010 Viene inaugurato a Dubai il grattacielo Burj Khalifa. Con i suoi 829,80 metri è l’edificio più alto mai realizzato dall’uomo.