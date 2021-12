ACCADDE IL… 31 dicembre

1855

Nasce a San Mauro di Romagna il poeta Giovanni Pascoli. Sarà ricordato come una delle figure più eminenti della letteratura italiana del tardo Ottocento.

1869

A Le Cateau-Cambrésis nasce il pittore francese Henri Matisse, tra i maggiori esponenti della corrente artistica dei Fauves.

1915

A Firenze si spegne il grande attore Tommaso Salvini. Insieme ad Adelaide Ristori ed Ernesto Rossi formò la triade che incarnò il periodo più fulgido dell’arte attoriale italiana e che ottenne vastissimo successo all’estero.

1939

Va in scena la prima edizione del Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna. Diverrà un tradizionale appuntamento di inizio anno e sarà trasmesso in diretta televisiva in Italia dal 1959.

1955

L’azienda produttrice di autoveicoli General Motors diviene la prima compagnia statunitense capace di fatturare oltre un miliardo di dollari in un solo anno.

1999

Con le dimissioni di Boris El’cin, l’allora primo ministro Vladimir Putin diviene presidente ad interim della Federazione Russa. Putin risulterà poi vincitore nelle elezioni presidenziali dell’anno successivo.

2002

Un’eruzione del vulcano dell’isola di Stromboli, in Sicilia, provoca un’onda anomala di circa 20 metri di altezza che causa sei feriti, il danneggiamento di diverse imbarcazioni e fa scattare il piano di evacuazione dell’isola.