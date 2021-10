ACCADDE IL… 30 ottobre

1877

A Perugia nasce Luisa Spagnoli, stilista, imprenditrice ed ideatrice del “bacio Perugina”. Morì a Parigi nel 1935, dopo aver creato una fortunata catena di negozi con il suo nome.

1885

Muore il novarese Giuseppe Ravizza, inventore della prima macchina da scrivere, da lui chiamata “cembalo scrivano”.

1906

Nasce a Torino Nino Farina, ancora oggi uno dei più celebri e rinomati nomi della storia dell’automobilismo. All’epoca, era noto alle cronache mondane per alcune sue bizzarrie, come la sua abitudine di correre con un sigaro cubano tra i denti e la passione per le belle donne.

1922

In seguito alla marcia su Roma, re Vittorio Emanuele III conferisce a Benito Mussolini l’incarico di formare un nuovo governo. In Italia inizia l’epoca fascista.

1974

A Kinshasa, nel corso dello storico match di boxe The Rumble in the Jungle, fortemente voluto dal dittatore dello Zaire Mobutu Sese Seko, Muhammad Ali sconfigge Floyd Patterson, ottenendo il titolo dei pesi massimi. L’incontro è considerato uno dei match di boxe più importanti.

1975

In seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute di Francisco Franco, Juan diventa capo di stato provvisorio in Spagna, aprendo di fatto la strada al ritorno dei Borbone al potere.

1979

A Carpena di Forlì muore Rachele Guidi, la vedova di Benito Mussolini. Aveva 87 anni.