ACCADDE IL… 30 luglio

1792

Nel corso della Rivoluzione francese, viene eseguita per la prima volta la Marsigliese, scritta dal compositore Claude Joseph Rouget de Lisle. In realtà, sulla paternità del testo c’è un dibattito in corso, perché pare che la musica sia in realtà stata copiata da un concerto per violino e orchestra del compositore Giovanni Battista Viotti.

1863

Nasce Henry Ford, imprenditore e fondatore della Ford Motor Company. In questo stesso giorno, nel 1938, Ford riceverà da Adolf Hitler il titolo di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dell’Aquila Tedesca, il più alto riconoscimento del Terzo Reich concesso ad uno straniero: Ford aveva rifornito di mezzi blindati l’esercito nazista.

1930

Nella finale del campionato mondiale di calcio, la nazionale dell’Uruguay sconfigge quella dell’Argentina con il punteggio 4-2.

1956

Gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente la frase In God We Trust (In Dio Noi Confidiamo) come motto nazionale: la decisione viene dal presidente Dwight Eisenhower.

1976

Giulio Andreotti giura per la terza volta come presidente del consiglio italiano. Il leader democristiano al Quirinale sottoscrive il proprio impegno per la nazione nelle mani del presidente della Repubblica Giovanni Leone. Nella compagine di governo c’è anche la prima donna ministro: Tina Anselmi.

1978

Muore a Roma il generale ed esploratore Umberto Nobile. Sorvolò i ghiacci artici in due spedizioni, la seconda delle quali si concluse in tragedia con lo schianto del dirigibile Italia sul pack a nord delle isole Svalbard. Nobile fu accusato di aver abbandonato l’equipaggio superstite, poiché fu salvato per primo.