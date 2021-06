Accadde il… 30 giugno

1882

Viene impiccato Charles Guiteau, l’attentatore che aveva gravemente ferito il presidente americano James Abram Garfield il 2 luglio 1881. Garfield, che morì due mesi dopo per le conseguenze dell’attentato, fu il secondo presidente americano con il mandato più breve.

1932

Viene posata la prima pietra della città di Littoria, nel Lazio. Oggi è la seconda città laziale per abitanti, seconda soltanto al capoluogo Roma. È anche una delle più giovani città d’Italia, essendo sorta per volontà del fascismo ed essendo inaugurata in forma ufficiale il 18 dicembre di quell’anno.

1963

Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini, già arcivescovo di Milano, viene incoronato papa. È l’ultimo pontefice della storia della Chiesa ad essere incoronato con la tiara pontificia.

1966

A 59 anni, in un incidente stradale presso Aiguebelle in Francia, muore il pilota italiano Nino Farina. Nato a Torino, nel 1950 era stato il primo campione del mondo di Formula 1 moderna.

1971

Disastro della navicella Soyuz 11: la missione sovietica si conclude con la morte dei tre cosmonauti che ne avevano preso parte durante la fase di rientro; la Soyuz era partita dal cosmodromo di Bajkonur, nell’attuale Kazakistan, il 6 giugno di quell’anno.

1988

In rotta di collisione con Roma, ad Écône, in Svizzera, l’arcivescovo Marcel Lefebvre e il vescovo Antonio de Castro Mayer conferiscono quattro ordinazioni episcopali ad altrettanti sacerdoti della Fraternità San Pio X. La consacrazione di Écône rappresentò il più significativo scontro tra Roma e la Fraternità, fedele alla tradizione della Chiesa cattolica.