ACCADDE IL… 30 aprile

1803

Acquisto della Louisiana: gli Stati Uniti acquistano il territorio della Louisiana dalla Francia per 15 milioni di dollari, più che raddoppiando le dimensioni della giovane nazione.

1812

Il Territorio di Orleans diventa il 18° stato degli Stati Uniti sotto il nome di Louisiana.

1838

Il Nicaragua dichiara l’indipendenza dalla Federazione centroamericana.

1885

Il governatore di New York David B. Hill firma una legge che crea la Riserva del Niagara, il primo parco statale di New York, assicurando che le Cascate del Niagara non saranno dedicate esclusivamente all’uso industriale e commerciale.

1897

JJ Thomson del Cavendish Laboratory annuncia la sua scoperta dell’elettrone come particella subatomica, oltre 1.800 volte più piccola di un protone (nel nucleo atomico), in una conferenza alla Royal Institution di Londra.

1900

Le Hawaii diventano un territorio degli Stati Uniti, con Sanford B. Dole come governatore.

1945

Seconda guerra mondiale. Führerbunker: Adolf Hitler ed Eva Braun si suicidano dopo essere stati sposati per meno di 40 ore. I soldati sovietici alzano lo stendardo della vittoria sull’edificio del Reichstag.

2000

Canonizzazione di Faustina Kowalska alla presenza di 200.000 persone e prima domenica della Divina Misericordia celebrata in tutto il mondo.