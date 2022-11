ACCADDE IL…3 novembre

1936 Dopo una schiacciante vittoria su Alf Landon, Franklin Delano Roosevelt viene rieletto per un secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti d’America.

1952 Entra per la prima volta in commercio il pane surgelato. Il prodotto viene inizialmente commerciato in un supermercato di Port Chester, negli Stati Uniti.

1957 Pagina importante nella storia dell’esplorazione spaziale. Nel corso del Programma Sputnik, l’Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 2, con a bordo la celebre cagnetta Laika, la quale morirà sette ore dopo il lancio della navicella.

1960 A Torino viene inaugurata la nuova sede del Museo dell’Automobile e la nuova sede della biblioteca civica centrale.

1970 Salvador Allende diventa il presidente del Cile. Fu la prima personalità politica dichiaratamente marxista a essere eletta alla presidenza di un paese americano. Fu deposto con l’uso della forza l’11 settembre del 1973 con un golpe dell’esercito cileno appoggiato dalla Cia e dal presidente americano Nixon.

2005 Per la prima volta, sul settimanale cattolico Famiglia Cristiana compare una foto di una donna senza veli. È una pubblicità degli aspiratori Vortice.