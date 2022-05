ACCADDE IL… 3 maggio

1814 L’imperatore Napoleone giunge a Portoferraio all’Isola d’ Elba per iniziare il suo esilio.

1814 Il re Ferdinando VII abolisce la Costituzione spagnola del 1812, riportando la Spagna all’assolutismo.

1902 Gli Stati Uniti iniziano la costruzione del Canale di Panama.

1912 L’Italia occupa l’isola greca di Rodi, facendone il centro della nuova regione italiana del Dodecaneso.

1942 Seconda guerra mondiale: la famosa battaglia del Mar dei Coralli inizia con un attacco aereo della portaerei statunitense USS Yorktown alle forze navali giapponesi all’isola di Tulagi nelle Isole Salomone. Le forze giapponesi avevano invaso Tulagi il giorno prima.

1945 Seconda guerra mondiale: viene firmata la resa tedesca nella brughiera di Luneburgo, che entrerà in vigore il giorno successivo. Comprende tutte le unità della Wehrmacht nei Paesi Bassi, in Danimarca e nella Germania nord-occidentale.

1949 L’intera squadra di calcio del Torino (tranne due giocatori che non hanno preso la trasferta: Sauro Tomà, per infortunio e Renato Gandolfi, per richiesta dell’allenatore) muore in un incidente aereo.

1953 Ernest Hemingway vince il Premio Pulitzer per Il vecchio e il mare.

1979 Margaret Thatcher diventa la prima donna Primo Ministro del Regno Unito.