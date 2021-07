Accadde il 3 luglio

1863

Si conclude la battaglia di Gettysburg, una delle più note ed importanti della guerra di secessione americana. La vittoria arrise alle forze dell’Unione dell’Armata del Potomac, che fermarono l’avanzata in Pennyslvania dell’esercito confederato del generale Robert Lee.

1883

Nasce a Praga lo scrittore Franz Kafka, di famiglia ebraica. Alcune sue opere, come Die Verwandlung (La metamorfosi), Der Prozess (Il processo) e Das Schloss (Il castello), sono diventati degli immancabili classici della letteratura di tutti i tempi. Affetto da tubercolosi alla faringe, morì il 3 giugno 1924 in Austria. Tre sorelle dello scrittore moriranno nei lager nazisti tra il 1942 ed il 1943.

1938

A Crespadoro, in provincia di Vicenza, nasce Martina Consolaro, nota con il nome che assunse dopo aver preso i voti: suor Germana. Dopo aver lavorato come domestica presso una famiglia di Torino, entrò nelle suore del Famulato Cristiano iniziando ad insegnare cucina. Nel 1983 uscì il suo primo libro di ricette, “quando cucinano gli angeli”. Da quel momento, suor Germana collaborò attivamente con giornali, riviste e trasmissioni televisive. Morì il 7 marzo 2020 a Caidate di Sumirago in provincia di Varese.

1953

Il Nanga Parbat, una delle 14 sole cime del mondo a superare gli ottomila metri e nona montagna più alta del mondo, viene per la prima volta scalato da un alpinista. Si chiama Hermann Buhl ed è un austriaco: ha raggiunto la cima del colosso pakistano in solitaria.

1985

Francesco Cossiga tiene il giuramento da presidente della Repubblica Italiana. È l’ottavo presidente, eletto al primo scrutinio nel corso delle votazioni del 24 giugno 1985. Le dimissioni anticipate di Sandro Pertini avevano reso necessario anticipare il giuramento di Cossiga di una settimana.

2009

Con la denominazione Comunisti – Sinistra Popolare, nasce il Partito Comunista di Marco Rizzo. Dal 2013, fa parte dell’iniziativa dei partiti comunisti ed operai d’Europa.