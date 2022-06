ACCADDE IL… 3 giugno

1800

Washington diventa la sede del presidente degli Stati Uniti. Fu il presidente John Adams a spostare la capitale, che in precedenza era stata Filadelfia e poi New York. Il problema è che la Casa Bianca non era ancora completata: Adams alloggiò nei primi mesi in una osteria, unico edificio con delle stanze disponibili per sé e per la sua segreteria.

1863

L’Amministrazione civica torinese concede l’autorizzazione per la costruzione della Mole Antonelliana.

1928

Un radioamatore russo nella città di Arcangelo, affacciata sul Mar Bianco, intercetta l’SOS lanciato dal generale Umberto Nobile e dai suoi uomini dispersi sul pack dopo il disastro del dirigibile Italia, al largo della Terra di Francesco Giuseppe. È la prova che vi sono dei superstiti e che sono vivi. Alla fine, le operazioni di soccorso porteranno al salvataggio di buona parte della sfortunata spedizione.

1963

A Roma muore il papa Giovanni XXIII, al secolo Angelo Roncalli. Già patriarca di Venezia, una volta asceso al soglio di Pietro divenne uno dei papi più amati del Novecento, nonostante la brevità del suo pontificato.

1977

Le Brigate Rosse attentano alla vita di Emilio Rossi, direttore del Tg1 dal 1976. Mentre Rossi si recava, come ogni mattina, alla fermata dell’autobus, due giovani brigatisti lo ferirono con dodici colpi di rivoltella. Il giornalista non si avvide dei due attentatori perché, come spesso faceva, camminava leggendo un libro. Ebbe due femori e una tibia fratturati.

1984

A Torino, in via Po, avviene il terribile crollo dello storico palazzo degli Stemmi.