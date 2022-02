ACCADDE IL… 3 febbraio

1871 In seguito alla presa di Roma del 20 settembre precedente e all’annessione della città all’Italia, la capitale del Regno viene trasferita da Firenze alla Città eterna.

1957 Va in onda sul primo canale della Rai la prima puntata programma televisivo Carosello, che nel corso degli anni diventerà un fenomeno di costume capace di segnare un’epoca. Rimarrà in onda fino al 1977.

1959 I tre giovani musicisti Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper muoiono in seguito allo schianto dell’aereo su cui viaggiavano a Clear Lake, in Iowa. Per questo motivo la data verrà ricordata da molti come “The Day the Music Died”.

1960 In un tragico incidente d’auto a Roma perde la vita a soli 38 anni Fred Buscaglione. Il cantautore torinese è stato il più noto esponente dello swing italiano degli anni ’50.

1966 La navicella spaziale sovietica Luna 9 effettua il primo allunaggio della storia. La sonda, dotata di un sistema televisivo per la raccolta di immagini, permise di ottenere le prime fotografie catturate dal suolo lunare.

1972 Si aprono a Sapporo, in Giappone, i XI Giochi olimpici invernali. Saranno i primi a disputarsi al di fuori di Europa e Nord America.

1991 Si scioglie il Partito Comunista Italiano. Dalla sua dissoluzione nasceranno il Partito Democratico della Sinistra e il Partito della Rifondazione Comunista.