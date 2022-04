ACCADDE IL… 3 aprile

1536

I francesi di Francesco I entrano a Torino e cacciano i Savoia, che torneranno al potere in Piemonte soltanto con Emanuele Filiberto, nel 1563.

1839

Muore Luigi Comollo, seminarista amico di don Bosco, il quale aveva scommesso con lui sull’esistenza del purgatorio. La notte, lo spettro di Luigi Comollo appare nel seminario terrorizzando i presenti.

1895

Inizia il processo nella causa intentata da Oscar Wilde, che porta infine alla sua reclusione con l’accusa di omosessualità.

1922

Stalin diventa il primo Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Da questo momento fino al 1953, Stalin fu il padrone indiscusso dell’Ur ss.

1933

Primo volo sull’Everest, dalla spedizione britannica Houston-Mount Everest Flight Expedition, guidata dal marchese di Clydesdale e finanziata da Lady Houston.

1966

Muore Pinin Farina. Si chiamava Giovanni Battista Farina ed era nato a Cortanze, da una famiglia di viticoltori che ben presto si trasferì a Torino. Bel 1930 fondò la Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina insieme, tra gli altri, a Vincenzo Lancia e Gaspare Bona.

1968

Martin Luther King pronuncia il suo discorso “I’ve Been to the Mountaintop”. Fu assassinato il giorno successivo.

2017

Una bomba esplode nella metropolitana di San Pietroburgo, uccidendo 14 persone e ferendo molte altre persone. L’attentato viene rivendicato dall’Isis.