ACCADDE IL… 29 giugno

1846 A Parigi il musicista e inventore Adolphe Sax mette a punto un nuovo strumento, che passerà alla storia con il nome del suo inventore: il sax o sassofono. Originariamente in legno, il sassofono divenne estremamente popolare nel Novecento.

1861 Viene posata la prima pietra del collegio degli Artigianelli di Torino, creatura di don Giovanni Cocchi. Gli Artigianelli di Torino furono una realtà che permise a tanti ragazzi di imparare un mestiere, evitando loro la fine di quei disgraziati che confluivano nelle carceri per violenza, rapina e furti di ogni genere: all’interno del Collegio Artigianelli c’erano varie scuole artigianali per ragazzi poveri, volte ad insegnare un mestiere per il futuro, dal fabbro al falegname, dal tipografo al legatore.

1925 Nasce Giorgio Napolitano. È stato il presidente più longevo nella storia della moderna Repubblica italiana, unico a ricoprire il suo incarico per due mandati. A causa della sua posizione dominante nella politica italiana , alcuni critici lo hanno talvolta chiamato Re Giorgio.

1934 Notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung (conosciute anche con il nome di camicie brune a causa del colore della loro divisa) e degli oppositori di Adolf Hitler.

1944 A Civitella di Val di Chiana, in provincia di Arezzo, si svolge una cruenta strage operata dalle truppe naziste. L’eccidio di 244 civili fu uno dei più efferati compiuti dai nazisti nel nostro paese.