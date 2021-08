Accadde il… 29 agosto

1300

Muore Guido Cavalcanti. È stato uno dei maggiori poeti dell’Italia del Duecento, appartenente al Dolce Stil Novo, oltre che politico attivo nella Firenze comunale. Fu amico di Dante, che lo menzionò nelle sue opere.

1632

A Wrigton, in Inghilterra, nasce il filosofo John Locke. È stato considerato il padre del liberalismo moderno ed uno dei filosofi più influenti della storia recente, in quanto anticipatore dell’Illuminismo.

1756

Federico II di Prussia attacca la Slesia, appartenente all’impero austriaco: con questo atto di aggressione inizia la Guerra dei Sette Anni, che si concluderà con una grande vittoria di Federico.

1943

I nazisti invadono la Danimarca. Per evitare che la loro flotta potesse essere utilizzata dal Terzo Reich, i danesi decidono di affondarla.

1958

Nasce Michael Jackson. Conosciuto anche come “The King of Pop” (Il Re del Pop), fu una delle più significative figure nel panorama musicale del Novecento. Si è spento nel 2009, a soli 50 anni, per un infarto avvenuto in seguito all’assunzione di un farmaco anestetico.

1982

Muore a Londra l’attrice svedese Ingrid Bergman. Considerata uno dei volti femminili più significativi del Novecento, la Bergman recitò in numerose pellicole di successo: tra esse, Casablanca (1942), Per chi suona la campana (1943), Le campane di Santa Maria (1945), Io ti salverò (1945), Notorious – L’amante perduta (1946), Il peccato di Lady Considine (1949). Pubblicò la sua autobiografia intitolata “Ingrid Bergman. La mia storia”.