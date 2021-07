Accadde il… 28 luglio

1480

Invasione turca dell’Italia meridionale: gli ottomani sbarcano ad Otranto. Lo sbarco avvenne su una spiaggia a nord di Otranto che prese il nome proprio da questo avvenimento: ancor oggi si chiama baia dei Turchi. Lo sbarco dei musulmani ad Otranto significò la distruzione di un monastero con una delle più ricche biblioteche dell’Italia di allora, nonché la morte di 800 cittadini maschi, decapitati alle porte della città e poi santificati dalla Chiesa.

1794

In Francia termina l’epoca del Terrore: i capi del movimento giacobino, Maximilien de Robespierre e Louis-Antoine de Saint-Just, vengono ghigliottinati in piazza. Il Terrore produsse decine di migliaia di morti in tutto il territorio francese, ma la ghigliottina non andò in pensione con la morte dei suoi principali esponenti, rimanendo come strumento delle esecuzioni capitali portate ancora avanti dalla Rivoluzione francese.

1866

Nasce la scrittrice britannica Beatrix Potter, autrice di indimenticabili storie per l’infanzia come Il racconto di Peter Coniglio (The Tale of Peter Rabbit, 1902). Le storie di Beatrix Potter, illustrate con i suoi ben noti disegni, sono state tradotte in 35 lingue e hanno venduto oltre 100 milioni di copie

1914

Giornata fosca per la storia del Novecento: dopo l’assassinio dell’erede al trono dell’impero austro-ungarico, Francesco Ferdinando per mano di un terrorista serbo, scoppia la Prima guerra mondiale: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dopo averle imposto un ultimatum il 23 luglio.

1965

Svolta nella guerra del Vietnam: il presidente americano Lyndon Johnson annuncia il suo ordine di incrementare il numero di truppe statunitensi nel Vietnam del Sud, portandole da 75.000 a 125.000.