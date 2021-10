ACCADDE IL… 27 ottobre

1782 Nasce a Genova il violinista e compositore Nicolò Paganini, considerato uno dei più grandi geni della musica di tutti i tempi.

1842 A Mondovì nasce Giovanni Giolitti, più volte primo ministro del Regno d’Italia, personalità forte che seppe guidare il paese a lungo. Dopo Mussolini, è stato il politico che ha governato per il maggior numero di anni.

1904 Viene inaugurata la metropolitana di New York. Il sistema di treni sotterraneo diventerà il più grande degli Stati Uniti d’America, ed uno dei più grandi del mondo. 150mila persone inaugurano la prima tratta di metropolitana.

1962 Fine della crisi dei missili di Cuba. Dopo un periodo di negoziati, i missili offensivi vengono ritirati da Cuba, senza lo scoppio di una guerra che avrebbe avuto conseguenze drammatiche.

1962 A Bascapè, in provincia di Pavia, in un incidente aereo dai contorni ancora misteriosi muore il presidente dell’Eni Enrico Mattei. Non fu mai chiarito il motivo dell’incidente occorso al suo aereo personale.

1971 Per volere del dittatore Mobutu, la Repubblica Democratica del Congo muta nome in Zaire. Tale nome rimarrà in uso fino per tutto il periodo di governo di Mobutu.

1991 A Bari va a fuoco il celebre teatro Petruzzelli, uno dei più grandi d’Italia (è il quarto in ordine di grandezza) ed uno dei più famosi della penisola.