ACCADDE IL… 27 ottobre

1904

Viene inaugurata la metropolitana di New York. Il sistema di treni sotterraneo diventerà il più grande degli Stati Uniti d’America, ed uno dei più grandi del mondo. 150mila persone inaugurano la prima tratta di metropolitana.

1962

Fine della crisi dei missili di Cuba. Dopo un periodo di negoziati, i missili offensivi vengono ritirati da Cuba, senza lo scoppio di una guerra che avrebbe avuto conseguenze drammatiche.

1962

A Bascapè, in provincia di Pavia, in un incidente aereo dai contorni ancora misteriosi muore il presidente dell’E ni Enrico Mattei. Non fu mai chiarito il motivo dell’incidente occorso al suo aereo personale.

1971

Per volere del dittatore Mobutu, la Repubblica Democratica del Congo muta nome in Zairie. Tale nome rimarrà in uso fino per tutto il periodo di governo di Mobutu.

1991

A Bari va a fuoco il celebre teatro Petruzzelli, uno dei più grandi d’Italia ed uno dei più famosi della penisola.

1998

Gerhard Fritz Kurt Schröder diventa cancelliere della Germania per la prima volta. Nel 2005, Schröder – preoccupato da un evidente calo di popolarità – lasciò il posto ad Angela Merkel.

2017

Il parlamento della Catalogna, in un atto di sfida verso Madrid, dichiara l’indipendenza dalla Spagna.