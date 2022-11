ACCADDE IL… 27 novembre

1830

Nel convento di rue du Bac, a Parigi, la novizia santa Caterina Labouré ha una visione nella quale le viene chiesto di realizzare una medaglia con l’effige della Vergine. Inizia in questo momento la devozione alla cosiddetta “medaglia miracolosa”.

1850

Nasce Secondo Frola. Fu sindaco di Torino dal 1903 al 1909, ministro delle poste e dei telefoni del Regno d’Italia e senatore.

1854

Primo attentato alla vita di don Bosco. Compare in questa occasione, secondo i testimoni, “il Grigio”, un misterioso cane che salvò più volte don Bosco da alcuni attentati alla sua vita.

1896

Viene eseguito per la prima volta Also sprach Zarathustra (Così parlò Zarathustra) del compositore Richard Strauss.

1965

Svolta del Pentagono nella guerra in Vietnam. I vertici del Pentagono fanno pervenire al presidente Lyndon Johnson la comunicazione che, per far sì che le operazioni pianificate abbiano successo, il numero di soldati americani in Vietnam, deve essere incrementato da 120.000 a 400.000.

2005

Esondazione record del fiume Tevere in Umbria e nel Lazio. Si tratta di un livello record, secondo solo ai 12 metri e 41 centimetri del 1986.

2009

Attentato al Nevsky Express: una bomba esplode sul treno Nevsky Express tra Mosca e San Pietroburgo, facendolo deragliare e provocando 28 morti e 96 feriti.