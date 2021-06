Accadde il…27 giugno

1463

Papa Pio II definisce i confini dello Stato Pontificio con la piccola Repubblica di San Marino. questi confini non cambieranno più, e sono ancora quelli che dividono l’Italia dal microstato del Monte Titano.

1963

Entra in funzione, a Londra, il primo bancomat europeo. Si tratta di una piccola ma importante rivoluzione della quotidianità: il primo bancomat fu messo in funzione nella Braclays Bank di Enfield Town, progettato da John Sherperd Barron con l’intento di fornire denaro contante negli orari di chiusura degli sportelli.

1974

Il generale Augusto Pinochet diventa il capo supremo della repubblica cilena. In precedenza, Pinochet era stato presidente della giunta militare che aveva guidato il colpo di stato del 1973, con il quale era stato deposto il presidente Salvador Allende.

2007

Il premier britannico Tony Blair rassegna le sue dimissioni da nelle mani della regina Elisabetta II; contestualmente, lascia l’abitazione presidenziale di Downing Street. Gli succede alla guida del Regno Unito Gordon Brown.

2016

Muore a Roma l’attore Carlo Pedersoli, meglio noto con il soprannome di Bud Spencer. Nato nell’ottobre del 1929 a Napoli, Perdesoli fu anche un campione di nuoto prima di dedicarsi al cinema, impersonando Bud Spencer in coppia con Terence Hill (Mario Girotti). Nel nuoto ottenne un significativo record nazionale: fu infatti il primo italiano a scendere sotto il minuto nei cento metri in stile libero. Cattolico ed impegnato nella beneficenza, disse un giorno: «Non temo la morte. Dalla vita non ne esci vivo, disse qualcuno: siamo tutti destinati a morire. Da cattolico, provo curiosità, piuttosto: la curiosità di sbirciare oltre, come il ragazzino che smonta il giocattolo per vedere come funziona».