ACCADDE IL… 27 gennaio

1756 A Salisburgo nasce Wolfgang Amadeus Mozart. Il compositore austriaco è annoverato tra i massimi geni della storia della musica.

1901 Si spegne nella sua camera del Grand Hotel et de Milan il grande compositore Giuseppe Verdi. Sarà inizialmente sepolto nel Cimitero Monumentale di Milano ma in seguito la sua salma sarà traslata, come da sua volontà, nella casa di riposo per musicisti che aveva fondato nella città meneghina.

1924 Con la firma del Trattato di Roma tra Italia e Jugoslavia viene dissolto lo Stato Libero di Fiume. Il suo territorio sarà diviso tra i due stati firmatari e la città di Fiume diverrà parte del Regno d’Italia.

1945 Le truppe sovietiche dell’Armata Rossa entrano nel campo di concentramento di Auschwitz. Vi ritrovano circa 7000 prigionieri ancora in vita.

1962 Terminano le riprese di Licenza di uccidere, il primo film della saga tratta dai romanzi di Ian Fleming con protagonista l’agente segreto James Bond. La pellicola, con Sean Connery nei panni della celebre spia, sarà presentata in anteprima mondiale a Londra nell’ottobre dello stesso anno.

1967 Il corpo senza vita di Luigi Tenco viene rinvenuto dalla collega Dalida nella stanza dove il cantautore alloggiava all’hotel Savoy di Sanremo. Il musicista alessandrino si era esibito la sera precedente durante la serata finale del Festival della canzone italiana. Le indagini successive avalleranno l’ipotesi del suicidio.

2010 L’amministratore delegato della Apple Inc. Steve Jobs presenta al pubblico l’iPad, il primo modello di tablet prodotto dalla multinazionale statunitense.