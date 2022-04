ACCADDE IL… 27 aprile

1799 A Torino, i padri dell’Oratorio di San Filippo Neri cedono la giurisdizione sulla parrocchia della Crocetta, che diventa parrocchia autonoma.

1832 San Giuseppe Benedetto Cottolengo inizia la sua attività a Torino.

1870 Muore il filologo torinese Amedeo Peyron.

1884 Viene inaugurato il Borgo Medievale di Torino, alla presenza delle autorità cittadine. L’inaugurazione avviene in occasione dell’Expo organizzata a Torino per celebrare l’industria italiana.

1901 Primo giro automobilistico d’Italia, con partenza da Torino.

1932 Grandi feste a Torino per i 100 anni del Cottolengo

1945 Muore don Edmondo de Amicis, nipote dello scrittore che fu l’autore del celebre libro Cuore. Il sacerdote don de Amicis morì ucciso dai partigiani.

1992 Viene proclamata la Repubblica Federale di Jugoslavia, che comprende Serbia e Montenegro.

1992 La Federazione Russa e altre 12 ex repubbliche sovietiche diventano membri del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.

1993 La maggior parte della squadra nazionale di calcio dello Zambia perde la vita in un incidente aereo al largo di Libreville, in Gabon, in rotta verso Dakar, in Senegal, per giocare una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 1994 contro il Senegal.