ACCADDE IL… 27 Agosto

1859

Viene scoperto il petrolio in America, a Titusville, nello stato della Pennsylvania, non lontano dal Canada. È il primo pozzo petrolifero al mondo: inizia qui l’avventura degli Stati Uniti come paese produttore di petrolio.

1912

All’interno del numero di ottobre della rivista “All story magazine”, dato alle stampe il 1912, è presente un inserto che farà fortuna: è la storia di Tarzan delle scimmie, scritta da Edgar Rice Burroghs. Il racconto del bambino allevato dalle scimmie nella giungla che combatte il moderno concetto di civiltà sarà uno dei più popolari del Novecento.

1916

Dopo aver dichiarato guerra all’Austria – Ungheria, l’Italia dichiara guerra anche all’i m p ero tedesco del kaiser Guglielmo II.

1950

A Torino si suicida lo scrittore Cesare Pavese. Lo scrittore di Santo Stefano Belbo si tolse la vita nella camera numero 346 dell’hotel Roma, in piazza Carlo Felice. Lo scrittore-partigiano, che soggiornava all’albergo da qualche giorno, si suicidò ingoiando più di dieci bustine di sonnifero.

1965

Nei pressi della città francese di Mentone, in Costa Azzurra, muore l’architetto svizzero Le Corbusier, uno dei padri dell’architettura moderna. Aveva realizzato 75 edifici in dodici diverse nazioni e firmato 50 progetti urbanistici.

1979

Doppio attentato dell’Ira dell’Irlanda del Nord. Nel corso della mattina, una bomba a Mullaghmore, in Irlanda, fa esplodere la barca di lord Louis Mountbatten, il cugino della regina Elisabetta II. Nell’esplosione egli troverà la morte con altre tre persone. Nel pomeriggio due bombe a Warrenpoint, questa volta in Irlanda del Nord, uccidono 18 soldati britannici.