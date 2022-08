Accadde il… 27 agosto

430

Muore ad Ippona, in Africa, il vescovo Aurelio Agostino, poi divenuto uno dei più noti padri della Chiesa e venerato con il nome di Sant’Agostino di Ippona. Per la Chiesa è stato uno dei più grandi teologi di tutti i tempi.

1619

La dieta imperiale elegge all’unanimità Ferdinando II d’Asburgo come imperatore del Sacro Romano Impero.

1813

Napoleone sconfigge i prussiani e i russi nella battaglia di Dresda.

1850

In Germania, a Weimar, viene rappresentato per la prima volta il Lohengrin di Richard Wagner.

1903

Viene fondata, nel Wisconsin, l’azienda produttrice delle motociclette Harley- Davidson.

1988

Incidente di Ramstein. Durante una esibizione aerea a Ramstein, cittadina dell’allora Germania Ovest, tre aerei italiani delle Frecce Tricolori si scontrano in volo, precipitando sul pubblico che non fa in tempo a fuggire. Si contano 69 morti. Come conseguenza, furono per tre anni vietate le esibizioni aeree sul territorio tedesco.

1996

Divorzio tra il principe del Galles Carlo e la principessa Diana Spencer. Un anno dopo, il 31 agosto 1997, Diana morì nel tragico incidente automobilistico di Parigi.

2003

Marte non è mai stato così vicino alla Terra: passa nel punto più vicino degli ultimi 60.000 anni, passando a circa 55.758.006 chilometri dal nostro pianeta