ACCADDE IL… 26 Settembre

1580

Sir Francis Drake completa la sua circumnavigazione del globo. Era partito tre anni prima da Plymouth a bordo del Golden Hild. Con questa impresa, Drake diventa il primo inglese ad aver compiuto l’impresa.

1896

A Trento, città del noto concilio del XVI secolo, si tiene il primo Congresso Antimassonico Internazionale, organizzato dalla “Ligue internationale antimaçonnique”, diretta dal principe Loewenstein.

1898

A Brooklin nasce il musicista George Gershwin. Era noto come uno dei più famosi artisti musicali durante la prima guerra mondiale; oggi è celebre in particolare per una delle sue composizioni, la famosa Rapsodia in blu.

1980

Enrico Berlinguer tiene a Torino un comizio, lasciando intendere che il PCI avrebbe appoggiato l’occupazione dei luoghi di produzione. Il momento era difficile: il governo Cossiga II, in crisi, sarebbe caduto di lì a breve. a Fiat intendeva sfruttare le difficoltà di mercato e la mancanza di una controparte politica per 14mila dipendenti. Sono le premesse dell’autunno caldo e della marcia dei 40mila.

1988

Il giornalista Mauro Rostagno viene ucciso dalla mafia a Lenzi, in provincia di Trapani. Aveva denunciato le collisioni tra mafia e politica: fu raggiunto alla schiena da otto colpi.

1990

Muore a Roma lo scrittore Alberto Moravia. Nato nella capitale nel 1907, era salito alla ribalta nel 1929 con il romanzo Gli indifferenti; pubblicò nella sua lunga carriera più di trenta romanzi. Dal 1984 al 1989 fu anche europarlamentare, iscritto nelle liste del Partito Comunista Italiano.