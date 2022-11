ACCADDE IL…26 novembre

1778 Il capitano inglese James Cook è il primo europeo a mettere piede sull’isola di Maui, nelle Hawaii.

1812 Nel corso della ritirata di Russia di Napoleone, l’esercito francese in rotta giunge nei pressi del ponte sulla Beresina, fiume che scorre in Bielorussia. Al termine del dispiegamento delle forze francesi, dopo uno scontro con le forze russe il 29, migliaia di donne e bambini che seguivano l’esercito finirono nelle acque gelide in seguito al crollo del ponte sul fiume.

1871 Nasce don Luigi Sturzo. Il sacerdote, originario di Caltagirone, appartenente alla famiglia dei Baroni d’Altobrando, fu un importante esponente della vita politica italiana. Nel 1919 fondò il Partito Popolare Italiano, del quale tenne la presidenza fino al 1923. Il Popolo Nuovo fu l’organo settimanale del neonato partito. Sturzo fu nominato senatore nel 1952.

1917 Durante la prima guerra mondiale, si conclude la prima battaglia del Piave. Lo scontro arride agli italiani, che ottengono una importante vittoria difensiva contro gli austro-tedeschi.

1950 In via Tollegno, a Torino, è inaugurata la chiesa Gesù operaio, unica in Italia a portare questo titolo. La parrocchia all’epoca seguiva 15mila anime.

1983 All’aeroporto di Heatrow, a Londra, avviene un furto clamoroso: 6.800 lingotti d’oro, per un valore di quasi 26 milioni si sterline, vengono rubati dal caveau della Brinks Mat.