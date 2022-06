ACCADDE IL… 26 giugno

1826

Termina l’indipendenza della Repubblica di Cospaia, una delle più piccole micro-nazioni della storia, sorta per caso nel 1441 in Umbria. Cospaia, oggi una frazione del comune di San Giustino di Perugia, divenne indipendente perché “dimenticata” in un trattato tra il papa e la repubblica fiorentina.

1968

Papa Paolo VI annuncia ufficialmente che le reliquie dell’apostolo sono state ritrovate, sotto la basilica vaticana. I lavori di ricerca delle spoglie del primo papa della storia erano durati anni, fino al ritrovamento di una iscrizione greca che diceva: “Petros enì”, Pietro è qui. La scoperta conferma la continuità di duemila anni di storia della Chiesa.

1974

Nei supermercati americani debutta il codice a barre per la prezzatura degli articoli. A fare da apripista fu un supermercato in Ohio, dove il primo prodotto rilevato dalla lettura automatica fu una confezione di chewing gum: lo scontrino, che recava l’ora 8.01 del mattino, fu il primo della storia generato con la nuova tecnologia.

1997

Nel Regno Unito esce il primo libro della saga di Harry Potter, dal titolo “Harry Potter e la pietra filosofale”. Johanne K. Rowling, l’autrice, era all’epoca sconosciuta e, come tutti gli esordienti, aveva faticato non poco per pubblicare il suo romanzo.

2000

Tony Blair, primo ministro britannico, e Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti, annunciano in una conferenza stampa congiunta l’avvenuto completamento della prima bozza di mappatura del genoma umano.