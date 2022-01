Accadde il… 26 gennaio

178

La cosiddetta Prima Flotta, le undici navi che partirono dall’Inghilterra alla volta dell’Australia per fondare una nuova colonia penale, entra nella baia di Sydney. Vi costituirà il primo insediamento che darà vita alla attuale metropoli australiana.

1841

La Union Jack viene issata ad Hong Kong e il commodoro James Bremer, comandante delle forze britanniche in Cina, prende formalmente possesso dell’isola per conto della corona inglese. Il territorio tornerà sotto la sovranità cinese solo nel 1997.

1905

Viene scoperto per caso da Frederick Wells, supervisore di una miniera in Sudafrica, il più grande diamante grezzo mai ritrovato. La pietra, dal peso di 3 106,75 carati, venne battezzata Cullinan in onore del proprietario della miniera, Sir Thomas Cullinan.

1917

Mentre si trova al fronte nella località di Santa Maria la Longa, in Friuli, Giuseppe Ungaretti scrive “Mattina”, una delle sue poesie più celebri. Secondo la testimonianza di Leone Piccioni, i versi furono composti ammirando l’alba.

1919

Nasce a Cassano d’Adda Valentino Mazzola, capitano e simbolo del Grande Torino e tra i più forti numeri 10 italiani di sempre. Morirà a soli trent’anni nella tragedia di Superga.

1924

Cinque giorni dopo la morte di Lenin la città di Pietrogrado, viene ribattezzata in suo onore Leningrado. Nel 1991 in seguito ad un referendum verrà ripristinato il nome originale, ovvero San Pietroburgo.

1994

Con un messaggio registrato trasmesso da tutti i principali telegiornali nazionali, Silvio Berlusconi annuncia la sua “discesa in campo”, ovvero il suo ingresso in politica.

2020

L’elicottero su cui viaggiano l’ex stella della pallacanestro Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre sette persone precipita a Calabasas, nei pressi di Los Angeles. Non ci saranno sopravvissuti.