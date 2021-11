Accadde il… 25 novembre

1759

Un terremoto colpisce il Mediterraneo orientale distruggendo Beirut e Damasco e uccidendo 30.000-40.000 persone.

1777

Un regio decreto di Vittorio Amedeo III vietava la tradizionale sepoltura nelle chiese, stabilendo la creazione di luoghi specifici: i camposanti. Nascevano così i primi cimiteri di Torino, uno nella zona di Dora (san Pietro in Vincoli) e l’altro nella zona dell’attuale borgo Nuovo (cimitero della Rocca o di San Lazzaro).

1795

Durante le spartizioni della Polonia, il re Stanislao Augusto Poniatowski, l’ultimo re della Polonia indipendente, è costretto ad abdicare ed è esiliato in Russia.

1808

Secondo la tradizione, in questa data sarebbe avvenuta la prima rappresentazione torinese di Gianduja, in una commedia dal titolo “Gli anelli magici, ovverossia Le 99 disgrazie di Gianduja”. La data, però, non può essere verificata.

1961

Con la consegna delle chiavi ai primi 78 capi famiglia, prendeva vita il quartiere Vallette di Torino.

1965

Dopo l’assassinio avvenuto a Dallas, in Texas, il 22 novembre, la salma di John F. Kennedy viene sepolta nel Cimitero nazionale di Arlington.

1981

Papa Giovanni Paolo II nomina il cardinale Joseph Ratzinger (futuro papa Benedetto XVI) Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.