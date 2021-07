ACCADDE IL… 25 luglio

1897

Un ancora sconosciuto Jack London parte alla volta del fiume Klondike, nel Canada, per prendere parte alla corsa all’oro che si sta svolgendo in quella remota provincia. Scriverà romanzi fortunatissimi, come “Zanna bianca” o “Il richiamo della foresta”.

1909

Momento importante nella storia dell’aviazione: Louis Blériot compie un’impresa ritenuta impossibile, volare da un capo all’altro del canale della Manica, da Calais a Dover. La traversata, della durata di 37 minuti, portò a Blériot non soltanto notorietà, ma gli permise di ritirare il cospicuo premio di mille sterline messo in palio dal quotidiano londinese Daily Mail a chi fosse riuscito nell’impresa.

1934

Durante un fallito colpo di stato, i nazisti uccidono il cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss. Il golpe vide la partecipazione di 154 uomini, che spararono a Dollfuss impadronendosi delle radio del paese. Il ministro austriaco, moribondo, fece trasmettere un messaggio a Mussolini, suo amico, affinché si prendesse cura della moglie e dei figli. Nonostante l’uccisione di Dollfuss, il colpo di stato fallì.

1943

Dopo una serie di manovre politiche del re Vittorio Emanuele III e del gerarca Dino Grandi, il Gran Consiglio del Fascismo vota la sfiducia a Benito Mussolini: 19 membri del Consiglio votarono a favore, 7 furono contrari, uno si astenne. Il duce venne arrestato a villa Savoia dai carabinieri. Al governo giunse il generale Pietro Badoglio.

1951

Tragedia nelle acque dell’Atlantico. A un’ottantina di chilometri da Nantucket Island, negli Usa, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo aver urtato la nave Stockholm. L’incidente fu forse causato dalla nebbia. 51 furono le vittime.