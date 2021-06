Accadde il… 25 giugno

1911

A Moncalieri muore Maria Clotilde di Savoia. Figlia di Vittorio Emanuele II, fu data in sposa ad un cugino dell’imperatore Napoleone III, Gerolamo Napoleone detto Plon Plon, libertino e anticlericale. L’indole del marito contrastava con quella di Maria Clotilde, che era invece devota e religiosa. Caduto il regime bonapartista, si ritirò a Moncalieri dove lasciò un ottimo ricordo, tanto da essere soprannominata la santa di Moncalieri.

1950

La Corea del Nord comunista attacca la Corea del Sud: inizia uno scontro che segnò una delle fasi più acute della guerra fredda, con il rischio di una escalation a livello globale: gli Stati Uniti, affiancati da altri 17 Paesi, intervennero nella penisola a sostegno della Corea del Sud, mentre la Corea del Nord era appoggiata da Unione Sovietica, Cina e paesi comunisti.

1974

Arriva nelle edicole il primo numero de Il Giornale, diretto da Indro Montanelli, che lo diresse ininterrottamente per vent’anni, fino al 1994. La testata conservatrice è dal 1977 di proprietà della famiglia Berlusconi.

1988

Esce nei cinema americani “Chi ha incastrato Roger Rabbit?” Il film, tratto dal romanzo di Gary Wolf, ebbe un successo notevole per l’innovativa mescolanza di attori in carne ed ossa e personaggi dei cartoni animati.

2009

Muore il cantante Michael Jackson. Il re del pop morì in seguito a un’intossicazione acuta dovuta ad un potente anestetico somministratogli da un medico. L’anestetico gli era stato raccomandato per vincere l’insonnia che lo tormentava da anni. La morte di Jackson mandò in crash molti siti di informazione, incapaci di sostenere il numero di clic delle persone interessate a saperne di più sul tragico evento.