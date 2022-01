ACCADDE IL… 25 gennaio

1533 Dopo l’annullamento del matrimonio con la prima moglie Caterina d’Aragona, re Enrico VIII d’Inghilterra sposa Anna Bolena. Sarà la seconda delle ben sei consorti del celebre sovrano inglese.

1858 La famosa “Marcia nuziale” di Felix Mendelssohn viene suonata alle nozze della principessa Vittoria, figlia della regina Vittoria del Regno Unito, con il principe ereditario di Prussia. Il brano, composto come musica di scena per il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, divenne così una popolare musica da matrimonio.

1882 Nasce a Londra la scrittrice britannica Virginia Woolf. Autrice di romanzi tra cui La signora Dalloway e Gita al faro, è ricordata come una delle più celebri figure femminili della storia della letteratura inglese.

1924 Prendono il via a Chamonix-Mont-Blanc, in Francia, le gare della Settimana internazionale degli sport invernali, patrocinate dal Comitato Olimpico. Dato il successo ottenuto si decise di istituire ufficialmente i Giochi olimpici invernali e di designare retroattivamente le gare di Chamonix come prima edizione della manifestazione.

1947 Nasce a Zamora, in Spagna, il pilota motociclistico Ángel Nieto. Tra i più forti piloti di sempre, è secondo solo a Giacomo Agostini come numero di titoli mondiali vinti con 13 successi.

1964 A Beaverton, nell’Oregon, viene fondata l’azienda di abbigliamento Blue Ribbon Sports. Sarà in seguito ribattezzata Nike e diverrà uno dei marchi sportivi più diffusi in tutto il mondo.

2018 Un treno regionale Trenord diretto da Cremona a Milano deraglia nei pressi di Pioltello. L’incidente, forse provocato dalla rottura di un binario, causerà tre vittime e una decina di feriti gravi.