ACCADDE IL… 24 settembre

1803

Come conseguenza dell’emanazione delle leggi francesi, in Piemonte diventa obbligatorio registro di nascite, morte, matrimoni e divorzi. Era un’invenzione napoleonica: in precedenza, tutti gli atti erano legati alla parrocchia, che annotava nascite e morti.

1852

Viene mostrato al mondo il primo dirigibile. I dirigibili erano originariamente chiamati palloni dirigibili (dal francese ballon dirigeable). Questo era il nome che l’inventore Henri Giffard diede alla sua macchina che fece il suo primo volo il 1852.

1958

Debutto della cantante Mina, in una balera della provincia di Cremona. Fa la sua prima apparizione con gli Happy Boys, un gruppo della bassa padana, a Croce Santo Spirito, frazione di Castelvetro Piacentino.

1970

A Milano muore l’editore Angelo Rizzoli. Fondatore della Rizzoli Editore, fondò un vero e proprio impero economico grazie ad una serie di attività produttive differenziate, che spaziavano dal campo dell’editoria a quello del cinema, fino all’immobiliare.

2015

Moriva a Torino la pittrice Carol Rama, nome d’arte di Olga Carolina Rama. Raggiunse tardi la notorietà internazionale; solo verso gli ottant’anni. Amica di molte personalità del mondo dell’arte, quali Edoardo Sanguineti, Carlo Mollino, Massimo Mila, Francesco Casorati, Man Ray e Andy Warhol, abitò a lungo in via Napione, a Torino.

2017

Angela Merkel vince per la quarta volta consecutiva le elezioni federali in Germania. La Merkel è cancelliere federale dal 2005. Il suo ultimo mandato terminerà tra due giorni, il 26 settembre 2021. Il 29 ottobre 2018 ha annunciato il proprio ritiro dalla politica nel 2021, all’indomani del calo di consensi per la CDU nelle elezioni in Assia.