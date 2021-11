ACCADDE IL…24 novembre

1835 Il governo provinciale del Texas autorizza la creazione di una forza di polizia a cavallo chiamata Texas Rangers (che ora è la Texas Ranger Division del Texas Department of Public Safety).

1856 La contessa di Castiglione incontra Napoleone III nel corso di un ballo a Parigi. In questa occasione, secondo la retorica risorgimentale, si sarebbero gettate le basi per l’intervento della Francia in Italia durante la seconda guerra di indipendenza.

1859 Charles Darwin pubblica L’origine delle specie, la sua opera più celebre ed ancora controversa. Il naturalista inglese era da poco tornato da un lungo viaggio via mare che lo aveva portato in modo particolare alle isole Galapados.

1932 A Washington Dc viene aperto ufficialmente il Laboratorio di rilevamento di crimini scientifici dell’Fbi (meglio noto come Fbi Crime Lab).

1944 Il 1944 moriva a Sanremo Oddino Morgari, giornalista nato a Torino il 16 novembre 1865. Direttore de L’Avanti!, organo del partito socialista, a partire dal 1908, Morgari fu deputato alla Camera dei Deputati dal 1897 al 1929, per otto legislature. La sua carriera politica si intensificò come “diplomatico del socialismo”, una sorta di ambasciatore del partito italiano all’estero. Fu lui a comunicare l’adesione del Psi all’Internazionale Comunista. Torino gli ha dedicato una via nel quartiere San Salvario.

1971 Durante un forte temporale sullo stato di Washington, un dirottatore che si fa chiamare Dan Cooper si paracaduta da un aereo della Northwest Orient Airlines con 200.000 dollari di riscatto. Non è mai stato trovato.