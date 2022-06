ACCADDE IL… 24 giugno

1497

Il navigatore italiano Giovanni Caboto, al servizio della corona inglese, sbarca per la prima volta sulle coste canadesi.

1509

Enrico VIII viene incoronato re d’Inghilterra. Il re, esponente della dinastia Tudor, decise la separazione del suo regno dalla comunione con Roma, iniziando lo scisma anglicano.

1717

In un’osteria di Londra nasce la massoneria, come fusione delle preesistenti logge inglesi. Il giorno scelto per la proclamazione della Loggia d’Inghilterra fu quello di San Giovanni Battista: per questo motivo, il 24 giugno e questo santo acquistarono una particolare importanza nella storia della massoneria.

1859

Due battaglie simultanee contro l’esercito austriaco si svolgono nelle località di Solferino e di San Martino: saranno vinte, rispettivamente, dai francesi di Napoleone III e dai piemontesi di Vittorio Emanuele II. Il gran numero di vittime di questa giornata sanguinosa stimolò la creazione della Croce Rossa Internazionale.

1978

La nazionale di calcio italiana viene sconfitta dal Brasile 2-1, posizionandosi al quarto posto ai mondiali che, quell’anno, si giocavano in Argentina.

1981

In una piccola e remota località della Bosnia Erzegovina, alcuni ragazzi dichiarano di aver visto la Vergine Maria: è l’inizio delle apparizioni di Medjugorje, che continuano tutt’oggi a distanza di 40 anni. Il fenomeno, studiato da scienziati e religiosi, è tutt’ora oggetto di dibattito. La Chiesa non ha ancora confermato la veridicità delle apparizioni, anche se si è espressa positivamente per quelle avvenute nel primissimo periodo.