Accadde il… 24 agosto

79 D.C.

Dopo anni di terremoti e di avvisaglie, verso mezzogiorno del 24 agosto 79 d.C. (data tradizionale), il Vesuvio erutta seppellendo le città di Pompei ed Ercolano sotto una fitta pioggia di cenere e lapilli e con una colata di lava e fango.

1572

Notte di San Bartolomeo: migliaia di ugonotti francesi vengono uccisi a Parigi. Gli organizzatori del massacro, che inizialmente volevano uccidere soltanto alcuni importanti rappresentanti della fazione ugonotta, persero il controllo della situazione. Il re Carlo IX, il 24 agosto, diede ordine di fermare la strage, ma ormai l’eccidio si era esteso anche alle campagne.

1881

A Fobello, in provincia di Vercelli, nasce Vincenzo Lancia. 24 agosto 1881. Il padre aveva fatto fortuna in Argentina ed era diventato un buon imprenditore: il giovane Vincenzo si appassionò da subito ai motori, diventando un brillante pilota, partecipando alle prime, pionieristiche gare. Divenne collaudatore della Fiat, e con l’azienda di corso Dante iniziò la sua prima avventura nel mondo dei motori, prima di fondare la sua casa automobilistica.

1949

Entra in vigore il trattato che istituisce l’Organizzazione del Patto Atlantico, nota con l’acronimo di Nato. Sorta per contrastare l’Unione Sovietica nel panorama della guerra fredda, la Nato era stata sottoscritta a Washington il 4 aprile 1949. Oggi vi fanno parte 20 nazioni, alcune delle quali un tempo facenti parte del vecchio Patto di Varsavia, cioè della sfera di influenza dell’Unione Sovietica.

1954

Con il Communist Control Act, viene messo fuori legge il partito comunista degli Stati Uniti (Communist Party of the United States of America), di ispirazione marxista-leninista fondato a Chicago nel 1919.