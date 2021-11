ACCADDE IL…23 novembre

1852 Solenni funerali a Torino per Vincenzo Gioberti, morto a Parigi a fine ottobre. Una prima cerimonia era stata organizzata nella capitale francese alla presenza della delegazione piemontese; il 23 novembre, anche Torino organizzò una funzione in pompa magna, alla presenza del presidente della Camera Urbano Rattazzi e di centinaia di sacerdoti, accorsi da tutta la provincia per accompagnare il corteo funebre.

1863 Guerra civile americana: inizia la battaglia di Chattanooga: le forze dell’Unione guidate dal generale Ulysses S. Grant rinforzano le truppe a Chattanooga, nel Tennessee, e contrattaccano le truppe confederate.

1890 Il re Guglielmo III dei Paesi Bassi muore senza un erede maschio e viene approvata una legge speciale per consentire a sua figlia, la principessa Guglielmina, di succedergli.

1942 Durante la Battaglia di Stalingrado, in Unione Sovietica, i carri armati dell’Armata Rossa completano con successo l’Operazione Urano, che prevedeva l’accerchiamento delle truppe del Terzo Reich che stavano assediando Stalingrado.

2006 Terribile attacco terroristico a Sadr City, in Iraq, durante la guerra scatenata dalle truppe americane. Vengono uccise almeno 215 persone e altre 257 vengono ferite; questo è il secondo attacco più letale dall’inizio della guerra in Iraq nel 2003.

2007 La MS Explorer, una nave da crociera che trasporta 154 persone, affonda nell’Oceano Antartico a sud dell’Argentina dopo aver colpito un iceberg vicino alle Isole Shetland Meridionali. Tutti salvi i passeggeri.