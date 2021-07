ACCADDE IL… 23 luglio

1832

Viene autorizzata la pubblicazione de Le mie Prigioni dello scrittore e patriota saluzzese Silvio Pellico. Il libro divenne celebre nel periodo risorgimentale perché strumentalizzato nella campagna politica contro l’Austria.

1914

Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria, consegna un ultimatum alla Serbia. È l’ultimo avvenimento prima dello scoppio della prima guerra mondiale.

1930

Un devastante terremoto colpisce le province di Avellino, Foggia e Potenza: è il terremoto dell’Irpinia, di magnitudo 6,7. Il sisma prese anche il nome dal monte Vulture, alle cui pendici si verificarono ingenti danni. Nel corso del terremoto persero la vita circa 1400 persone.

1952

Colpo di stato in Egitto: l’esercito, al comando di Gamal Abdel Nasser, depone l’ultimo re egiziano, Farouk I, che andò in esilio in Italia dove morì nel 1965. È famosa una sua citazione, legata al travaglio di quegli anni: «Il mondo intero è in rivolta. Presto resteranno solo cinque re: il re di picche, il re di fiori, il re di cuori, il re di quadri e il re d’Inghilterra».

1957

Muore lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Di famiglia nobile (era il dodicesimo duca di Palma e l’undicesimo principe di Lampedusa) Giuseppe Tomasi fu autore del celebre romanzo “Il Gattopardo”, che vinse il premio Strega anche se pubblicato postumo. Il Gattopardo divenne un classico della letteratura italiana.

1962

La TV entra nell’era della mondovisione. Utilizzando il satellite Telestar-1, Stati Uniti ed Europa si collegano con New York e Parigi.

2005

Una serie di attacchi terroristici sconvolge la città turistica di Sharm el-Sheikh in Egitto. Muoiono 63 persone. Oviettivi dell’attacco, un mercato nei sobborghi di Sharm e l’hotel Ghazala Gardens.

2011

Viene trovata morta la cantante Amy Winehouse, nella sua casa di Camden Square a Londra. La nota cantante probabilmente fu stroncata da un cocktail di droghe ed alcool.

2018

Un devastante incendio alle porte di Atene, in Grecia, provoca 98 morti. È il più grave incendio che ha colpito la penisola ellenica negli anni recenti.