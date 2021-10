ACCADDE IL… 22 ottobre

1797

Nei cieli sopra Parigi André-Jacques Garnerin compie il primo lancio con un paracadute del quale si abbia notizia. André-Jacques conseguì il grado di Ufficiale dell’Aeronautica di Francia e si cimentò in un gran numero di esibizioni in patria e all’estero.

1895

Spettacolare incidente ferroviario a Montparnasse, a Parigi: alle ore 16.00 un treno espresso proveniente da Granville, con 131 passeggeri, non riuscì a fermarsi per un problema ai freni. Il convoglio, composto di due soli vagoni, sfondò le pareti della stazione e finì in strada. Il bilancio fu sorprendentemente modesto: soltanto una persona morì nello scontro, ed altre sette furono ferite.

1907

Panico dei banchieri del 1907. Un crollo dell’indice della borsa valori di New York del 50% provoca la corsa agli sportelli di migliaia di americani; molte banche dichiararono la bancarotta per la forte contrazione di liquidità.

1942

Nel corso del bombardamento alleato su Genova, alcune centinaia di persone trovano rifugio nei sotterranei della Galleria delle Grazie. Moriranno tutti i 354 rifugiati al suo interno.

1962

Il presidente americano Kennedy annuncia che aerei spia hanno individuato sospette basi missilistiche sovietiche sull’isola di Cuba. Con il blocco dell’isola ordinato dal presidente americano inizia la “crisi dei missili”, forse il momento più teso della guerra fredda.

1978

Inizia il pontificato di papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtyla. Eletto pontefice il 16 ottobre 1978, al termine del conclave organizzato alla morte di Giovanni Paolo I, era il primo papa cattolico proveniente dall’Europa dell’Est. Il suo pontificato è stato il terzo più lungo della storia, dopo quello di san Pietro e di papa Pio IX.