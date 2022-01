ACCADDE IL… 22 gennaio

1891 Nasce ad Ales, in provincia di Oristano, il filosofo e politico Antonio Gramsci. Tra i maggiori esponenti del marxismo del XX secolo, sarà tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia.

1901 Si spegne nella sua residenza sull’Isola di Wight la regina Vittoria del Regno Unito. Il suo lunghissimo regno, durato ben 63 anni, è conosciuto come “epoca vittoriana”. Le succede sul trono il figlio Edoardo VII.

1911 A Genova viene inaugurato lo Stadio del Genoa, dal 1933 rinominato Stadio Luigi Ferraris. È il più antico stadio italiano tutt’oggi in uso.

1973 A Kingston, in Jamaica, si disputa l’incontro di pugilato tra George Foreman e Joe Frazier valevole per il titolo mondale dei pesi massimi. Lo sfidante Foreman si impone facilmente infliggendo al rivale la prima sconfitta in carriera.

2006 Dopo la vittoria nelle elezioni Evo Morales diviene ufficialmente presidente della Bolivia. Rimarrà in carica per tre mandati consecutivi. È il primo indio ad essere eletto capo di stato del suo paese.

2008 Il corpo senza vita del 28enne attore australiano Heath Ledger viene ritrovato nel suo appartamento di New York. Si scoprirà essere morto a causa di un’intossicazione da medicinali. Ledger riceverà da postumo il premio Oscar al migliore attore non protagonista per la sua interpretazione del cattivo Joker ne Il cavaliere oscuro.

2018 Il politico ed ex calciatore del Milan George Weah sale alla carica di presidente del suo paese, la Liberia. Weah si era già candidato alle elezioni del 2005 venendo però in quell’occasione sconfitto al ballottaggio dalla sfidante Ellen Johnson Sirleaf.