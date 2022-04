ACCADDE IL… 22 aprile

1073

Viene eletto pontefice Ildebrando dei conti di Soana, che prende il nome di Gregorio VII: è considerato uno dei più importanti pontefici della storia.

1345

Battaglia di Gamenario tra i guelfi di Napoli-Chieri e i ghibellini di Monferrato-Asti.

1370

Nella capitale francese Parigi, sotto il re Carlo V, viene posta la prima pietra per la costruzione della Bastiglia nell’ambito delle fortificazioni contro gli attacchi degli inglesi durante la Guerra dei Cent’anni.

1724

In Prussia nasce Immanuel Kant, uno dei più grandi pensatori dell’epoca moderna.

1897

Pietro Acciarito tenta di assassinare Umberto I a Roma.

1899

Viene fondata a Karlsruhe l’Associazione dei Pastori Tedeschi, che nel tempo è diventata la più grande associazione mondiale di allevatori di cani di razza.

1906

Viene inaugurato il circo di Buffalo Bill a Torino; terminerà il 27 aprile.

1909

Nasce Rita Levi Montalcini.

1915

La Germania diventa il primo paese nella storia a utilizzare gas velenosi su larga scala nella seconda battaglia di Ypres nella prima guerra mondiale. 5.000 soldati francesi vengono uccisi sul colpo dal gas cloro, il doppio dei feriti gravemente.

1933

Con il decreto sull’ammissione dei medici a lavorare per le compagnie di assicurazione sanitaria, ai medici “non ariani” così come a coloro “che hanno lavorato in senso comunista” nel Terzo Reich viene revocata la licenza di medico.