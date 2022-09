Accadde il… 21 settembre

1864

A Torino, in piazza Castello, la protesta dei cittadini contrari allo spostamento della capitale a Firenze viene soppressa nel sangue, con una scarica di fucileria che lascia sul terreno numerosi morti e feriti.

1937

J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Con il titolo originale di The Hobbit, sottotitolato There and Back Again, ossia “Andata e ritorno”, il libro fantasy di Tolkien ha venduto complessivamente oltre 140 milioni di copie.

1938

Uno spaventoso uragano si abbatte sulla costa di New York. A Long Island il numero stimato di morti fu di 600 per sone.

1990

Mentre percorre la statale AgrigentoCaltanissetta, in Sicilia, il giudice Rosario Livatino viene assassinato, a soli 38 anni. Fu assassinato dalla Stidda ed è stato beatificato dalla Chiesa Cattolica. Lasciò detto: «Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili».

1991

L’Armenia ottiene l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

2013

I militanti islamici di Al-Shabaab attaccano il centro commerciale Westgate in Kenya , uccidendo almeno 67 persone.