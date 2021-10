ACCADDE IL… 21 ottobre

1805 Nel corso delle guerre napoleoniche, avviene la celebre battaglia di Trafalgar: la flotta inglese guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson sconfigge una flotta franco-spagnola al largo della città spagnola di Cadice.

1860 Nelle province meridionali dell’ex Regno delle Due Sicilie si vota il plebiscito per l’annessione al Regno di Sardegna, guidato da Vittorio Emanuele II e da Cavour.

1879 Giornata importante nella storia della rivoluzione industriale: Thomas Edison testa la sua prima lampadina, che resterà accesa per 13 ore e mezza prima di bruciarsi. Edison depositerà quindi il brevetto della sua invenzione.

1892 A Chicago si tengono le cerimonie di apertura dell’Esposizione mondiale colombiana (il colossale padiglione fu però realizzato in ritardo e l’esposizione non venne aperta fino al 1° maggio 1893) per celebrare i 400 anni dalla scoperta dell’America. Fu la più grande cerimonia organizzata per ricordare lo storico viaggio di Colombo.

1967 Più di 100.000 dimostranti si radunano a Washington, al Lincoln Memorial, per manifestare contro la guerra in Vietnam. La manifestazione evolve in una marcia sul Pentagono; l’evento durerà fino al 23 ottobre, contemporaneamente ad altre analoghe iniziative in Europa ed in Giappone.

1998 In Italia nasce il primo governo presieduto da Massimo D’Alema. Il politico romano guidò due esecutivi (1998-1999 e 1999-2000); si dimise da capo del governo dopo la sconfitta della sua coalizione alle elezioni regionali del 2000.

2005 Vengono scattate immagini del pianeta nano Eris e successivamente utilizzate per documentare la sua scoperta. Eris è un “oggetto trans-nettuniano” ed è il più grande dei pianeti nani del sistema solare.