ACCADDE IL… 21 novembre

1918

Dopo un lunghissimo regno, ben 68 anni, muore Francesco Giuseppe I d’Austria, penultimo imperatore della dinastia degli Asburgo. Gli succede Carlo I.

1920

Follia a Dublino, durante una partita del locale e seguitissimo football gaelico: allo stadio di Croke Park i reparti inglesi dei Black and Tans per rappresaglia entrano in campo e sparano su tifosi e giocatori. Alla fine della giornata si conteranno ben 12 morti.

1943

Eccidio di Pietransieri, alle porte de L’Aquila. Si trattò di uno dei più efferati crimini compiuti dai nazisti in Italia: in località bosco di Limmari i soldati tedeschi trucidarono 128 persone, delle quali 60 donne e 34 bambini al di sotto dei 10 anni.

1964

Il Ponte da Verrazzano apre al traffico veicolare. Il ponte unisce Brooklin a Staten Island, a New York, ed era all’epoca il ponte sospeso più lungo al mondo. È ancora considerato uno dei simboli di New York.

1965

Ha termine la guerra in Bosnia ed Erzegovina con il noto accordo di Dayton, firmato nella base aerea Wright-Patterson di Dayton, nell’Ohio. Parteciparono ai colloqui di pace Slobodan Miloševic, presidente della Jugoslavia, il presidente della Croazia Franjo Tucman e il presidente della Bosnia Erzegovina Alija Izetbegovic.

1974

Attentato ai pub di Birmingham, compiuto dall’Ira nord-irlandese. Gli ordigni, piazzati in due pub, causarono in tutto 21 morti.

2017

Svolta nella politica del povero stato africano dello Zimbabwe: a seguito del colpo di stato militare viene destituito il dittatore Robert Mugabe, considerato uno dei più spietati dittatori africani. Era in carica dal 1987.