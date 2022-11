ACCADDE IL… 20 novembre

1942

Il bombardamento alleato su Torino provoca 117 morti. È stato uno dei più disastrosi bombardamenti effettuati dall’aviazione britannica sulla nostra città.

1848

Nasce a Moncalieri il beato Giovanni Maria Boccardo. È stato il fondatore della congregazione delle Povere Figlie di San Gaetano, proclamato beato da papa Giovanni Paolo II.

1945

Strage di Villarbasse, nei pressi di Torino. Considerata uno dei più efferati crimini del dopoguerra, la strage della cascina Simonetto di Villarbasse è passata alla storia perché i suoi responsabili sono stati gli ultimi condannati a morte in Italia.

1975

In Spagna muore Francisco Franco. Era al potere dal 1939. Juan Carlos di Borbone diventa contestualmente capo dello Stato provvisorio e salirà al trono spagnolo il 22 novembre.

1985

Viene messo in commercio Windows 1.0, la prima versione del celebre sistema operativo Windows.

1992

Il castello di Windsor, sede della Casa Reale inglese che da esso prende il nome, va a fuoco. Per quindici ore, un incendio fa temere il peggio per lo storico edificio britannico. Le fiamme erano scoppiate nella cappella privata del castello di Windsor: l’indagine appurerà che il fuoco venne innescato da un riflettore venuto a contatto con una tenda per un lungo periodo di tempo. Alla fine, il castello rimase danneggiato nella sua ala nord-occidentale.

2007

I Savoia, con una lettera inviata dai loro legali indirizzata a Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica ed a Romano Prodi, presidente del consiglio, hanno richiesto allo Stato italiano un risarcimento di 260 milioni di euro per l’esilio subito.