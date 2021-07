ACCADDE IL… 20 luglio

1860

Battaglia di Milazzo: l’esercito borbonico viene sconfitto dai Mille di Giuseppe Garibaldi. Le forze borboniche lasciano l’isola.

1865

Nasce il corpo della capitanerie di porto con un decreto di re Vittorio Emanuele II.

1866

Nel corso della terza guerra di indipendenza, si svolge la disastrosa battaglia di Lissa. La flotta del regno d’Italia, comandata da Carlo Pellion di Persano, viene sconfitta e in parte affondata dalla flotta austriaca di Wilhelm von Tegentthoff.

1881

L’ultimo dei comandanti dei Sioux, Toro Seduto, si arrende alle truppe regolari americane insieme agli ultimi fuggitivi del suo popolo. La resa avviene a Fort Buford, nel Montana. Toro Seduto fu arrestato ma il governo gli concesse l’amnistia. Qualche tempo dopo, il grande capo indiano si unì allo storico Circo Barnum, dove divenne una celebrità (anche se la sua permanenza nel circo durò pochi mesi).

1944

Adolf Hitler sopravvive all’attentato tesogli dai dissidenti dello Stato Maggiore e organizzato dal nobile cattolico Claus Schenk von Stauffenberg. Da quel momento, iniziò una violenta repressione e una caccia al dissidente.

1976

Con il fine di scattare delle foto ad alta risoluzione di Marte e cercare eventuali tracce di vita aliena, la sonda Viking 1 atterra sul Pianeta Rosso.

1982

L’Ira fa esplodere una bomba nel centro di Londra: muoiono otto soldati e vengono ferite 47 persone. Muoiono inoltre sette cavalli.

1985

Viene ritrovato il leggendario galeone spagnolo Nostra Senhora de Atocha, il più celebre dei velieri della Spagna imperiale, affondato nel 1622 al largo della costa di Key West, in Florida. I cacciatori di tesori che lo identificarono riuscirono a recuperare 400 milioni di dollari in monete di argento.

2001

Durante gli scontri del G8 di Genova, muore il manifestante Carlo Giuliani. L’evento, come noto, sollevò un ampissimo dibattito perché il carabiniere Mario Placanica lo uccise con un colpo di pistola; per tale episodio, Placanica fu indagato per omicidio e poi prosciolto per legittima difesa e uso legittimo delle armi.